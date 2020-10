Giro d'Italia, Miguel Angel Lopez perde il controllo della bici: clamorosa caduta durante il prologo | VIDEO

03 ottobre 2020 a

Clamoroso al Giro d'Italia durante la crono di apertura di Palermo. Il colombiano Miguel Angel Lopez, fortissimo scalatore ma di certo non un fulmine di guerra a cronometro, durante il prologo di apertura ha perso il controllo della sua bici in pieno rettilineo ed è caduto finendo contro le transenne. Per lui il Giro è già finito: ritiro e corsa in ospedale.

Brutta caduta dunque per il colombiano portacolori dell'Astana. Per quanto riguarda la tappa fino a questo momento Filippo Ganna, campione del mondo a cronometro (titolo conquistato ai Mondiali di Imola) ha ottenuto il miglior tempo. Possibile per lui la conquista della prima maglia rosa del Giro.

