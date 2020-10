Fantacalcio, Sassuolo-Crotone 1-0 al 45': a segno Berardi su assist di Djuricic

03 ottobre 2020 a

a

a

In campo per la terza giornata di Serie A Sassuolo-Crotone. Il risultato si è sbloccato al 20', con il gol di Berardi. Per gli appassionati di fantacalcio da segnalare, oltre alla rete del fantasista neroverde, l'assist perfetto di Djuricic, anche lui protagonista di un ottimo avvio di stagione come tutta la squadra di De Zerbi. Gli emiliani infatti dopo il debutto contro il Cagliari terminato 1-1, hanno travolto lo Spezia sul neutro di Cesena e ora sono in vantaggio contro i calabresi neopromossi allenati da Giovanni Stroppa, ancora fermi a quota zero punti. La prima frazione di gioco si è chiusa sul risultato di 1-o.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.