Delusione azzurra al Roland Garros, Berrettini eliminato a sorpresa dal tedesco Altmaier

03 ottobre 2020 a

Delusione in casa Italia al Roland Garros. A sorpresa infatti Matteo Berrettini è stato eliminato al terzo turno dal tedesco Altmaier. L'azzurro non è riuscito a entrare in partita ed è stato sconfitto in tre set con il punteggio di 6-2, 7-6, 6-4.

Altmaier si presentava alla sfida da 186 del mondo, mentre Berrettini è il numero 8. Niente ottavo di finale dunque per il tennista romano, con l'Italia che sarà rappresentata pertanto da Sinner, Sonego e da Martina Trevisan. Le speranze sono soprattutto sul giovane talento altoatesino, che però agli ottavi ha un impegno difficile contro il tedesco Zverev.

