Coronavirus, positivi altri tre giocatori del Genoa: in totale sono diciassette

03 ottobre 2020 a

a

a

Il Genoa ha reso noto che "in seguito agli esami strumentali effettuati in data 2 ottobre sono risultati positivi al Covid 19 i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males. Si amplia quindi il numero dei giocatori che hanno contratto il virus nella squadra rossoblù. Ora sono 17 i giocatori, ai quali vanno aggiunti i cinque positivi nello staff, per un totale di 22 persone. Un vero e proprio focolaio, che ha portato la Lega a far rinviare il match contro il Toro inizialmente previsto per sabato 3 ottobre. Intanto il Napoli si è sottoposto al terzo ciclo di tamponi: dopo i primi due sono risultati positivi Zielinski e un membro dello staff. Domenica 4 i partenopei sono impegnati nel big match contro la Juve.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.