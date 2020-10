Umbria Tennis assegna i cinque titoli in palio

Le finali sono slittate a causa del maltempo

02 ottobre 2020 a

a

a

L’Umbria Tennis ci riprova. Il maltempo ha fatto slittare le finali della 35esima edizione del Master dal 26 settembre al 3 ottobre. Sui campi del Tennis Club Perugia, martedì 29 e mercoledì 30 settembre è stato completato il quadro dei quarti e delle semifinali di Quarta maschile e delle semifinali di Terza maschile e il 3 ottobre, a cominciare dalle 14, si cercherà di assegnare i cinque titoli in palio, pioggia permettendo, visto che le previsioni non promettono niente di buono. Alle 16.30 è in programma il match più atteso, quello che assegna il titolo di Seconda categoria, fra la testa di serie numero 1 Mattia Frinzi (2.3 del Tc Piazzano di Novara) e Gilberto Casucci (2.4 dello Junior Perugia), racchetta numero 3 del tabellone. Ad aprire le danze alle 14 saranno le ragazze. Per l’alloro di Terza categoria si sfideranno Caterina Rossi (3.3 del Tc Perugia) e Nicoletta Neri (3.4 del Clt Terni). A seguire la finale del doppio: Christian Costantini e Andrea Pucci, affronteranno Filippo Cambiotti e Guido Gubbiotti. Alle 15 tocca alla Terza categoria maschile. Sebastiano Barboni (3.4 del New Pattol Club) ha raggiunto la finale battendo nell’ultima semifinale Tommaso Luchetti (3.3 del Tennis Fontecchio) per 6-4, 6-2 e se la vedrà con Lorenzo Paiella (3.1 del Narni Sport Center). Alle 17 si chiude con la sfida di Quarta categoria maschile. In campo Cianluca Cici (4.1 del 3T Tennis Academy Santa Maria degli Angeli) e Maichol Zappacenere (4.1 del Tc Colombella). Cici in semifinale ha superato Federico Fiorelli (4.1 del Ct Foligno), che a sua volta si era imposto nei quarti su Nicola Gasbarro (4.1 dello Junior Perugia), per 6-3, 4-6, 10-6. Zappacenere, invece, aveva superato in semifinale Oscar Uccelli (4.1 del Tc perugia) per 6-4, 6-0. (Nella foto Lorenzo Paiella, 3.1 del Narni Sport Center)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.