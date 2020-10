Volley A femminile, Bartoccini-Cuneo: come acquistare i biglietti

Foto: lollini

Non è prevista vendita al palazzetto, solo prima della gara e on line

02 ottobre 2020 a

a

a



Riguardo la gara di domenica 4 ottobre, Bartoccini Fortinfissi Perugia – Bosca S. Bernardo Cuneo, valevole per il campionato di Serie A1, da venerdì 2 ottobre è possibile acquistare il biglietto solo in prevendita, fino a domenica alle 15.00. L’acquisto si effettua solo online sul sito www.liveticket.it. In caso di problemi si può chiamare il +39 391 38010123. I voucher relativi agli abbonamenti della scorsa stagione saranno utilizzabili dalla prossima partita, a causa della mancata attivazione del sistema informatico. Al momento dell’acquisto del biglietto è necessario inserire obbligatoriamente nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono. Il nome sul biglietto dovrà tassativamente corrispondere alla persona che verrà a vedere la partita. E’ altresì obbligatoria all’ingresso, oltre al documento d’identità, la presentazione dell’ autocertificazione anti-covid scaricabile qui https://cutt.ly/Bf82mQv. Il prezzo del biglietto, sarà di 10 euro più 1 euro di prevendita per i settori Curva Sud, Gradinata Ovest, Curva San Marco e Gradinata Est. I settori Tribuna VIP e Distinti saranno riservati ai nostri sponsor.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.