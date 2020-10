Festa dei nonni, la corsa di Florenzi dopo il gol con la Roma: un abbraccio fino alle lacrime

02 ottobre 2020 a

Da diversi anni il 2 ottobre per le famiglie italiane è la festa dei nonni. Quest'anno è sicuramente una delle più difficili di sempre, considerata l'emergenza Coronavirus e tutte le conseguenze del caso. Molti riceveranno gli auguri soltanto via telefono, magari con una videochiamata, costretti all'isolamento a causa dei contagi oppure avendo scelto di stare soli come forma di tutela. Nel mondo del calcio c'è un momento che dal punto di vista simbolico fu molto significativo proprio per i nonni.

Era il 2014 quando Alessandro Florenzi, con la maglia della Roma. dopo aver segnato un bel gol al Cagliari, corse fino alla tribuna per abbracciare con grande affetto sua nonna. L'anziana si commosse fino alle lacrime.

