Juventus, Rugani in Francia: le cifre dell'operazione. E i tifosi si scatenano sui social

02 ottobre 2020 a

a

a

I tifosi della Juventus (e gli anti juventini), si scatenano in queste ore sui social- segnatamente su Twitter - alla notizia, non ancora ufficiale, del trasferimento di Daniele Rugani che lascia la Vecchia Signora per la Francia, destinazione Rennes. Il difensore toscano (è di Lucca) dei bianconeri va a giocare in una squadra che disputerà anche la Champions League e ha detto no a Newcastle e Valencia.

Il giocatore, 26 anni, di trasferisce in prestito secco da 1,5 a 2 milioni di euro. L’ingaggio da 3,5 milioni di euro sarà pagato interamente dalla squadra francese. Su Twitter il dibattito è aperto. C'è chi è soddisfatto del trasferimento e usa parole anche poco carine nei confronti di Rugani e chi pensa questo sia solo un arrivederci.

Juventus-Lione, le formazioni ufficiali: Sarri schiera Cuadrado terzino. Bernardeschi nel tridente, Dybala in panchina

Altri criticano la Juventus per il fatto che di difensori validi al momento non ce ne sono in organico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.