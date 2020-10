Rio Ave-Milan, Zlatan Ibrahimovic partecipa alla festa rossonera. Ecco come

02 ottobre 2020 a

a

a

Zlatan Ibrahimovic festeggia per il passaggio del turno del Milan in Europa League dopo l'incredibile lotteria dei calci di rigore. Assente a causa della positività al Coronavirus, l'attaccante ha seguito la partita e la lotteria dei tiri dal dischetto dalla televisione. Ce ne solo voluti addirittura 24 per stabilire la squadra vincitrice ed alla fine è stata decisiva una bella parata di Donnarumma. I rossoneri hanno festeggiato a lungo in campo, ma anche Ibra ha voluto partecipare all'esultanza della squadra e l'ha fatto ovviamente via social, pubblicando sulle storie del suo profilo Instagram una foto dell'abbraccio collettivo dei suoi compagni di squadra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.