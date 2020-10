Falcinelli gol, trascina la Stella Rossa in Europa League

L'attaccante perugino dopo l'inizio amaro ha segnato il suo quarto gol da quando è a Belgrado

Diego Falcinelli trascina la Stella Rossa alla fase a gironi dell'Europa League. L'attaccante perugino in poche settimane ha fatto dimenticare l'amaro esordio con la maglia del club di Belgrado quando sbagliò un rigore nella serie decisiva del preliminare di Champions League.

Nel frattempo ha iniziato a segnare in campionato (tre gol in tre presenze) e ora il prezioso gol contro contro l'Ararat in Armenia (1-2 il risultato finale). Il momento nero, tra retrocessione con il Grifo ed eliminazione dalla Champions, è alle spalle: l'ex Perugia si è preso la Stella Rossa.

