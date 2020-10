Champions League, Zanetti carica l'Inter: "Il girone? Non c'è solo il Real Madrid. Ma siamo ambiziosi" | VIDEO SKY

01 ottobre 2020 a

"È un girone molto equilibrato ma ce la giocheremo. Bisogna affrontare ogni partita consapevoli delle difficoltà che ci saranno ma sempre con l’ambizione di fare qualcosa di importante. Il primo obiettivo cercare di superare i gironi, speriamo di riuscirci e poi vedremo cosa succederà". Così il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha commentato il sorteggio di Nyon in Svizzera che ha deciso i gironi della Champions League. Sulle avversarie: "Non c’è solo il Real Madrid, Borussia Moenchengladbach e Shakhtar Donetsk sono squadre attrezzate per poter competere alla stessa maniera, per questo dovremo essere molto concentrati nell’affrontare ogni partita. Poi nelle gare di Champions è importante anche il momento in cui si affronta una squadra, e speriamo che noi al momento di affrontare ogni squadra potremo essere nella migliore condizione".

Infine il percorso europeo della passata stagione, terminato con la finale di Europa League persa contro il Siviglia: "Di sicuro il fatto di essere arrivati in finale di Europa League ci dà la consapevolezza che il percorso che stiamo facendo è molto positivo, ci è mancato poco ma questo vuol dire che abbiamo messo le basi per poter competere ed essere protagonisti. Questo deve essere un punto di partenza per migliorare sempre stagione dopo stagione".

