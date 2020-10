Roland Garros, Berrettini piega Harris in quattro set: è il quinto italiano al terzo turno

01 ottobre 2020 a

a

a

Si aggiunge anche Matteo Berrettini alla carica degli italiani al terzo turno al Roland Garros. Il tennista romano infatti ha battuto il sudafricano Harris al termine di un match un po' più complicato del previsto. E' finita in 4 set, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-2, 6-3. Ora al terzo turno di certo non ci sarà una sfida proibitiva per Berrettini, che affronterà il tedesco Altmaier, vincente a sorpresa contro il connazionale Struff. Venerdì 2 ottobre in campo i cinque italiani già qualificati al terzo turno, che si giocheranno un posto agli ottavi. In campo dunque Sinner, Sonego, Travaglia e Cecchinato, gli ultimi due chiamati a impegni quasi impossibili rispettivamente contro Zverev e Nadal. Tra le donne la Trevisan se la vedrà contro la greca Sakkari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.