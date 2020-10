Rio Ave-Milan, probabili formazioni e dove vederla: Pioli si affida a Maldini jr per entrare in Europa League

01 ottobre 2020 a

Appuntamento da dentro o fuori per il Milan che giovedì 1 ottobre alle 21 si gioca l'accesso al tabellone dei gironi di Europa League in casa dei portoghesi del Rio Ave, che hanno come punto di forza l'ex Chievo Piazon, una promessa mai mantenuta del calcio internazionale. Pioli deve fare i conti con l'emergenza in attacco, viste le assenze di Ibrahimovic (Coronavirus) e Rebic (squalifica). Davanti dunque la grande chance sarà per il figlio d'arte Daniel Maldini, supportato da Castillejo, Saelemaekers e Calhanoglu nel consueto 4-2-3-1 del tecnico emiliano. Dietro la coppia ormai collaudata Gabbia-Kjaer. Oltre all'aspetto sportivo da non sottovalutare il lato economico: in caso di approdo ai gironi il Milan incasserà 15 milioni di euro. La partita è visibile dalle 21 in esclusiva su Dazn. Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Maldini.

