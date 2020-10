Gubbio, addio al prof Landi: fu l'allenatore nel mitico spareggio al Curi contro il Poggibonsi

01 ottobre 2020 a

Lutto nel mondo del calcio eugubino. Dopo una lunga malattia è morto l'ex allenatore del Gubbio Giampaolo Landi, tecnico rossoblù dal 1986 al 1989. Anche il presidente di oggi, Sauro Notari e l'As Gubbio 1910 in tutte le sue componenti, hanno voluto diffondere un messaggio di condoglianze in cui "piangono la scomparsa di Giampaolo Landi" e abbracciano la famiglia. "Artefice insieme alla società ed alla squadra del meraviglioso successo ottenuto nello spareggio di Perugia contro il Poggibonsi il 17 maggio 1987 (nella foto Gavirati l'undici titolare) - si legge in un comunicato della società - il Professore resterà per sempre nei nostri cuori, uomo illuminato, colto, di grande saggezza e tecnico di alto livello. La società porge le più sentite condoglianze a tutta la famiglia". Oltre al celebre successo del Curi, Landi fu il mister delle due stagioni successive in Serie C2, caratterizzate da partite per sempre memorabili tra i tifosi rossoblù.

