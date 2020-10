Sara Errani furibonda dopo il ko al Roland Garros contro Kiki Bertens: "Mi ha preso per il c***" | VIDEO

01 ottobre 2020 a

Sfogo post partita per Sara Errani sconfitta in maniera rocambolesca dall'olandese Kiki Bertens. L'azzurra ha infatti accusato la rivale, che l'ha sconfitta al tie break del terzo set, di aver accentuato i suoi problemi fisici durante la sfida al Roland Garros. L'olandese è poi uscita dal campo addirittura sulla sedia a rotelle. "Non mi piacciono le prese per il c***", ha sottolineato Sara Errani. "Se deve vincere lo deve fare correttamente", ha aggiunto. Il video dello sfogo da gazzetta.it.

Furia Errani contro Bertens

Il punteggio finale del match è stato di 7-6 (5), 3-6, 9-7 dopo 3 ore e 11 minuti. La Errani ha sciupato un match point sul 6-5 a suo favore con la battuta a disposizione e ha servito per vincere la partita per tre volte, senza però riuscire a sfruttare tali occasioni.

