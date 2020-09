Il Papu fa grande la Dea, poker dell'Atalanta all'Olimpico e Lazio al tappeto 4-1. Gasp vola al comando | VIDEO

30 settembre 2020 a

Poker dell'Atalanta all'Olimpico, anche se il risultato non rispecchia a pieno quanto fatto vedere anche dalla Lazio. E' finita 4-1 in favore dei bergamaschi, con la squadra di Gasperini trascinata da un meraviglioso Papu Gomez, autore di una pregevole doppietta. Splendido soprattutto il gol del 4-1 con cui di fatto ha chiuso la contesa. Ecco il video.

Nel primo tempo vanno a segno i due esterni nerazzurri, prima Gosens e poi Hateboer. La Lazio non molla e Immobile colpisce una traversa clamorosa. Nel finale di primo tempo arriva il 3-0 di Gomez che sembra chiudere già i giochi. Ma in avvio di ripresa è Caicedo a riaprire il match con un tocco sotto porta e al 14' Immobile sciupa la clamorosa palla del 2-3. Nel momento migliore della Lazio ecco il capolavoro di Gomez per il definitivo 4-1. Anche l'Atalanta a punteggio pieno con Napoli, Inter, Milan e Hellas Verona. Domenica 4 ottobre Atalanta-Cagliari, occasione per Gasperini di proseguire a punteggio pieno e Lazio-Inter. Per Simone Inzaghi l'opportunità del riscatto nel big match contro i nerazzurri di Conte.

