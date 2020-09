Sir-Vibo 3-0, buona la prima per i Block Devils

Perugia vince dopo una gara tiratissima con il primo set arrivato fino al 35-33

Luca Mercadini 30 settembre 2020 a

a

a

Buona la prima per la Sir safety Conad. Nel tempio del PalaBarton aperto ai tifosi i Block Devils superano 3-0 Vibo Valentia nella prima giornata di campionato. Ma attenzione, il punteggio finale non deve ingannare. La vittoria di Perugia è stata durissima contro la formazione calabrese che ha giocato un grande match e ha combattuto all'arma bianca in tutti e tre i set. In particolare nel primo dove la squadra di patron Callipo è stata capace di arrivare fino al 35-33 finale. Nel secondo game la Sir ha giostrato meglio fino a chiudere sul 25-20, di nuovo tiratissimo l'ultimo parziale condotto per larghi tratti dai calabresi. Ma nel finale complici due ace di Leon e il punto decisivo di Plotnytskyi Perugia chiude sul 26-24 e incamera i primi tre punti del campionato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.