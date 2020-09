Grande Italia al Roland Garros, Sinner tramortisce Bonzi: avanti anche Sonego, Travaglia e Cecchinato

30 settembre 2020 a

Grande Italia al Roland Garros. Sono cinque gli azzurri che avanzano al terzo turno nel torneo di Parigi sulla terra rossa. Solito spettacolo per Jannik Sinner, che spazza via in tre set (6-2, 6-4, 6-4) il francese Bonzi. Vittorie anche per Sonego (pure lui in tre parziali contro il kazako Bublik), Travaglia (in cinque set con l'ex top ten, il giapponese Nishikori) e Cecchinato, bravo a sconfiggere l'argentino Londero e che sembra aver trovato la condizione soprattutto mentale di qualche anno fa. Nel tabellone femminile eliminata dall'olandese Bertens in tre set Sara Errani, che ha sciupato un match point e ha servito tre volte per vincere la partita. Tra le donne da segnalare il successo di Martina Trevisan, che si è imposta sulla statunitense Gauff.

