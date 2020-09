Spezia nella storia, prima vittoria in A. L'ex Gubbio Galabinov è il trascinatore, segna come Lukaku e CR7

30 settembre 2020 a

a

a

Prima vittoria storica per lo Spezia in Serie A e a trascinarlo è stato un ex giocatore del Gubbio. Lo Spezia si è imposto infatti 2-0 ad Udine. Gli ospiti dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Galabinov al 29’, e con una rete di Ricci annullata in apertura dal Var, resistono ai friulani che sbagliano molto e nel finale di gara al 94’ chiudono i conti sempre con il bulgaro che, scattato dalla propria metà campo, si presenta solo davanti a Musso e lo infila sotto le gambe. Con questo successo lo Spezia sale a 3 punti mentre l’Udinese resta ferma a zero. Galabinov ora è capocannoniere in campionato con tre gol, insieme a Lukaku e Ronaldo. Niente male dunque per l'ex attaccante del Gubbio nella stagione 2012-13, con Sottil in panchina. Il bulgaro collezionò 24 presenze e 12 gol in Serie C.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.