L'Inter si diverte a Benevento, cinquina con doppietta di Lukaku: ma il migliore è Hakimi | VIDEO

30 settembre 2020 a

a

a

L'Inter ottiene la seconda vittoria in due partite sbancando Benevento con un comodo 5-2. Per i nerazzurri gara subito in discesa con Lukaku a segno dopo appena 30" su perfetto assist di Hakimi, di gran lunga il migliore in campo.

Raddoppio al 25' con Gagliardini e tris firmato ancora da "Big Rom" al 28'. Il Benevento prova a reagire al 34' con Caprari che approfitta di un errore in disimpegno di Handanovic. Nel finale di frazione però arriva il quarto gol nerazzurro, a firma di Hakimi, che segna dunque la sua prima rete con la maglia dell'Inter. Nella ripresa da segnalare i gol di Lautaro Martinez e di Caprari, per il 5-2 definitivo. Da valutare anche un infortunio rimediato da Vidal, sostituito all'8' della ripresa da Barella.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.