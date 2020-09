Coppa Italia, Ascoli-Perugia 1-4. Grande prova in trasferta dei grifoni

Nicola Uras 30 settembre 2020 a

Grande vittoria del Perugia che contro l'Ascoli, in trasferta, vince e passa il turno in Coppa Italia: 1-4 il risultato finale. Nel prossimo turno, in calendario il 28 ottobre, i biancorossi affronteranno la vincente tra Brescia e Trapani.

Nel primo tempo i grifoni vanno subito in vantaggio con Rosi dopo appena 12': il capitano finalizza l'assist di Lunghi. Al 25' il raddoppio: Burrai pesca Melchiorri tra le linee, palla a Murano che dal limite trova l'angolo giusto. L'Ascoli non è pervenuto mentre il Perugia, ben messo in campo, cala il tris al 42' con Dragomir. A inizio ripresa il Perugia fa subito poker con la rete del baby Lunghi capace di finalizzare una bella azione solitaria (46'). Girandola di cambi e nel finale l'Ascoli accorcia le distanze con Ghazoini di tacco (89'). Caserta può essere soddisfatto: passi avanti concreti dopo il 2-2 con il Fano all'esordio in campionato.

