Coppa Italia, alla fine del primo tempo Ascoli-Perugia 0-3.

Gran primo tempo del Perugia contro l'Ascoli: al Del Duca, nella partita valida per il secondo turno della Coppa Italia, i grifoni chiuso i primi 45' in vantaggio 3-0.

A segno Rosi (12'), Murano (25') e Dragomir (42') per una prima frazione di gioco - in cui sono scesi in campo anche i baby Righetti e Lunghi - dominata dai biancorossi: padroni di casa mai pervenuti. Chi passa al prossimo turno (il terzo, in calendario il 28 ottobre) inconterà la vincente tra Brescia e Trapani.

