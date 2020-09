Benevento-Inter, le formazioni ufficiali. Conte cambia quasi tutto: dentro Skriniar, Gagliardini e Sensi

30 settembre 2020 a

Tanti cambi per Antonio Conte nell'Inter che mercoledì 30 settembre (fischio d'inizio alle 18) affronta il Benevento per il recupero della prima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro rilancia Skriniar e De Vrij in difesa, mentre a centrocampo dell'undici titolare di sabato 26 contro la Fiorentina resta il solo Young. Dentro Hakimi, Gagliardini, Vidal e Sensi al posto rispettivamente di Perisic, Barella, Brozovic ed Eriksen. Turn over anche in attacco, dove Sanchez fa rifiatare Lautaro Martinez. Il cileno giocherà al fianco di Lukaku. Queste le formazioni ufficiali. Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini. (A disposizione: Manfredini, Gori, Letizia, Del Pinto, Lapadula, Tuia, Improta, Foulon, Di Serio, Sau, Iago Falque, Hetemaj. Allenatore: Filippo Inzaghi. Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Sensi; Lukaku, Sanchez. (A disposizione: Padelli, Radu, Lautaro, Ranocchia, Perisic, Barella, Eriksen, Dalbert, D’Ambrosio, Brozovic, Bastoni, Pinamonti. Allenatore: Antonio Conte.

