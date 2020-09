Coronavirus, sollievo in casa Napoli dopo il focolaio Genoa: primo giro di tamponi tutti negativi

30 settembre 2020 a

Sospiro di sollievo in casa Napoli, almeno per ora. "Sono tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra della Sscn. I prossimi tamponi saranno effettuati giovedì 1 ottobre al Training Center", così su Twitter il Napoli.

Non è tuttavia una vigilia come le altre per la squadra di Gattuso che domenica (sempre salvo colpi di scena legati a nuove positività) affronterà a Torino la Juve nel big match della terza giornata. Tamponi per tutti e il primo risultato è quantomeno confortante, soprattutto dopo i 14 positivi tra tesserati e staff in casa Genoa, ultima squadra ad aver incontrato i partenopei. Ora giovedì 1 ottobre altri tamponi, con l'auspicio che la burrasca sia stata davvero evitata.

