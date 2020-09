Monza, Kevin Prince Boateng si presenta: "E' la sfida più grande della mia carriera" | VIDEO SKY

30 settembre 2020 a





"A Berlusconi e Galliani non potevo dire di no. Il Monza è la più grande sfida della mia carriera". Sono le prime parole da giocatore del Monza di Kevin Prince Boateng, 11esimo colpo di mercato della squadra brianzola presentato mercoledì 30 settembre nella sala conferenze dell’U-Power Stadium.

"Sono pronto per giocare già a Empoli ma deciderà il mister - ha spiegato l’ex Milan, Sassuolo e Fiorentina che vanta 35 presenze e 7 gol in Champions League, due campionati vinti con Milan e Barcellona oltre alle esperienze con Tottenham e Borussia Dortmund -. Giocare in Serie B? Per me non è un problema, nella mia carriera ho giocato anche a Las Palmas, ed è stato il miglior anno della mia carriera. Il mio obiettivo è fare bene". Al fianco di Boateng l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani. "Dopo Anquilletti, è il giocatore che arriva al Monza col curriculum più importante".

