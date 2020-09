Perugia, Gubbio e Ternana: "Fateci riaprire i nostri stadi a mille tifosi"

Nicola Uras 30 settembre 2020 a

Perugia, Gubbio e Ternana - con un comunicato congiunto - chiedono di riaprire i rispettivi stadi e garantire l'accesso a mille tifosi. I tre club umbri che partecipano alla Serie C lo sostengono in virtù delle disposizioni del Dpcm del 7 agosto 2020, della successiva proroga del Dpcm del 7 settembre 2020, e in considerazione delle numerose richieste ricevute dai rispettvi sostenitori. A partire dalle prossime gare interne (Gubbio-Arezzo, Perugia-Cesena e Ternana-Palermo).

Superlega, PalaBarton aperto al pubblico per Sir Perugia-Vibo Valentia: capienza al 25%

"Il presente documento - si legge nel comunicato condiviso - integra il protocollo Figc fatto proprio dai club in data 10 settembre 2020 (posti prenotati, distanziamento interpersonale, utilizzo delle mascherine ndr) e tale richiesta viene avanzata in relazione agli eventi sportivi autorizzati in altre regioni (Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna ndr) e della gara ufficiale disputata presso il Palabarton di Perugia e mira ad agevolare il ritorno in sicurezza dei tifosi sugli spalti".

