Tennis Under 16, la Training è terza ai campionati italiani

La squadra folignate si arrende solo al Palermo in semifinale

30 settembre 2020 a

a

a





Nella Final Eight Nazionale Under 16 a squadre, disputatasi nello scorso weekend a Livorno, la squadra della Tennis Training composta da Emma Valletta, Elettra Gradassi e Veronica Sirci conquista un ottimo terzo posto. Nei quarti di finale le ragazze folignati sconfiggono nettamente il Ct La Signoretta per 2-0 grazie alle vittorie di Emma Valletta(2.4) su Francesca De Matteo(2.7) per 6-4 6-3 e di Elettra Gradassi(2.6) su Greta Petrillo (2.8) 6-4, 6-1. In semifinale le ragazze guidate dal capitano Roberto Fabbiano nulla hanno potuto contro il forte Circolo del Tennis di Palermo, poi vincitore dello scudetto. Le siciliane hanno avuto la meglio per 2-0 grazie alle vittorie di Giorgia Pedone(2.4) su Emma Valletta 4-6 6-3 6-2 e di Virginia Ferrara (2.5) su Elettra Gradassi per 6-4 6-2. Nella finale per il terzo e quarto posto, pronto riscatto per la Tennis Training che supera il TC Rungg per 2-1. Nei singolari Lara Pfeifer(2.4) sconfigge Emma Valletta con un doppio 6-1. A pareggiare i conti ci ha pensato Elettra Gradassi(2.6) abile a battere Julia Peer(2.8) con il punteggio di 1-6 6-4 6-4. Nel doppio di spareggio Valletta/Gradassi hanno sconfitto Pfeifer/Peer per 6-3 7-5. Dunque la formazione Under 16 di Villa Candida si piazza tra le prime tre formazioni d'Italia a conferma dell'ottimo lavoro svolto nella struttura folignate, come spiega Roberto Fabbiano. "Sono contento sia per le ragazze che per la Tennis Training per questo risultato raggiunto. Essere ogni anno tra i primi d’Italia nelle competizioni giovanili é un motivo d’orgoglio per tutti i maestri che lavorano nella struttura e credo che tutti questi risultati faranno da traino anche ai ragazzini più piccoli".



