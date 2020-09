Video con omicidio: l'incredibile presentazione di Cionek da parte della Reggina I VIDEO

30 settembre 2020 a

Ormai è diventata la consuetudine nei club di calcio, dalla Serie A alla C: presentare l'arrivo di un nuovo calciatore con un video. Possibilmente capace di generare attenzione e incredulità raccontando una storia o una caratteristica.

Però forse in casa della Reggina si è andati oltre: il club ha accolto Thiago Cionek, difensore brasiliano naturalizzato polacco, con un video che ricorda la sua impresa dello scorso marzo, quando giocava nella Spal e sventò la rapina in una tabaccheria, a Ferrara, inseguendo e fermando il ladro. Nel video un malvivente entra in un bar di Reggio Calabria ma, quando vede il calciatore, fugge subito via. Poi, però, il ladro torna nel locale, quando il calciatore non c'è più, dice: "Siete senza difesa" e spara al barista. Polemiche immediate sui social per il finale choc del filmato, pubblicato sui sociale del club.

