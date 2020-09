Benevento-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv: Conte si affida a Vidal e Sanchez

30 settembre 2020 a

a

a

Nonostante l'ansia da Covid dopo la raffica di positività in casa Genoa, torna in campo la Serie A con i recuperi della prima giornata. In scena alle 18 Udinese-Spezia e Benevento-Inter, mentre alle 20,45 è in programma all'Olimpico il big match Lazio-Atalanta. In casa Inter si prospetta un ampio turn over per il tecnico Antonio Conte, con Sanchez che potrebbe trovare spazio in attacco al posto di Lautaro Martinez. In difesa torna De Vrij dopo aver scontato la squalifica all'esordio, ballottaggio Skriniar-D'Ambrosio sulla destra e Kolarov-Bastoni dalla parte opposta. Sulle fasce ecco Hakimi e Young, mentre in mezzo al campo possibile debutto dal primo minuto per Arturo Vidal. Probabile pure la chance per Sensi nel ruolo di trequartista. Dall'altra parte Pippo Inzaghi dovrebbe riconfermare l'undici che ha compiuto il blitz in casa della Samp. Benevento-Inter è visibile sul canale 202 di Sky.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.