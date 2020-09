Sir-Vibo, Ricci non si fida: "Gara tosta"

Esordio in campionato per Perugia con il PalaBarton aperto per 1000 tifosi

29 settembre 2020 a

a

a

Messa in bacheca la Supercoppa Italiana, è tempo di tuffarsi sulla Superlega per la Sir Safety Conad Perugia.

Prima giornata di campionato domani sera al PalaBarton per i Block Devils che recuperano il match contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e cercano la vittoria per iniziare subito con il piede giusto. Fischio d’inizio alle ore 20:30 a Pian di Massiano con la presenza di pubblico, in virtù dell’Ordinanza Regionale di ieri, per il 25% della capienza. Pubblico chiamato a raccolta per spingere i bianconeri verso il successo e per festeggiare tutti insieme la conquista della Supercoppa.

“Dopo la grande vittoria della Supercoppa Italiana, ci tuffiamo con entusiasmo nella Superlega. Il successo di venerdì scorso a Verona ha chiaramente portato euforia nell’ambiente e serenità in palestra e ci ha consentito di allenarci bene in questi giorni. Ma ora la Supercoppa la mettiamo nel cassetto e ci concentriamo sul campionato ed in particolare su Vibo, formazione da prendere assolutamente con le molle. Mi aspetto una partita subito difficile, dovremo giocare con attenzione e qualità per portarla a casa, ma vogliamo iniziare la Superlega nel migliore dei modi”.

Questo il pensiero di Fabio Ricci alla vigilia. Una vigilia vissuta con concentrazione e determinazione da Perugia, consapevole delle insidie che nasconde il match.

Allenamento tecnico pomeridiano e rifinitura domattina per i Block Devils (che ieri si sono presentati ufficialmente alla stampa nella consueta location dello showroom di Autocentri Giustozzi) con Heynen che non dovrebbe apportare modifiche allo schieramento iniziale. Con Atanasijevic e Russo sulla via del recupero, ma chiaramente non al 100%, il tecnico belga dovrebbe insistere con i sette in campo inizialmente a Verona venerdì scorso, quindi Travica in regia in diagonale con il canadese Vernon-Evans, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.

Di fronte a Perugia una arrembante Vibo Valentia, guidata in panchina da coach Baldovin. La formazione calabrese del patron Filippo Callipo si è rifatta il look in estate confermando i pezzi pregiati e pescando sul mercato giocatori di qualità ed esperienza. Baldovin dovrebbe presentare al via Saitta (ex della gara) in regia, il brasiliano Aboubacar opposto, il francese Chinenyeze e Cester al centro, l’altro francese Roussard con l’americano Defalco in posto quattro e Rizzo a guidare la seconda linea.

Formazione molto tecnica Vibo, forte al servizio, con un opposto potente e con i punti di riferimento certamente negli schiacciatori di banda. Gara difficile per Perugia, sia dal punto di vista tecnico che mentale, con i ragazzi che dovranno mettere in campo una prova di maturità importante per partire di slancio anche in Superlega.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.