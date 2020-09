E' morto il maestro Antonio Di Ciolo. La scherma in lutto

29 settembre 2020 a

a

a

Lutto nel mondo della scherma. E' morto il maestro Antonio Di Ciolo. Classe 1934, di Pisa, ha formato in pedana intere generazioni di atleti che hanno conquistato allori su allori, dai titoli dei giovanissimi fino alle medaglie mondiali ed olimpiche. Tra questi Alessandro Puccini, Simone Vanni e Salvatore Sanzo. La Federscherma in una nota sottolinea che "ha insegnato la sua scherma, originale, innovativa ed unica. Ha soprattutto portato tra le pedane il suo modo di essere e di interpretare la vita. Coloro i quali hanno avuto l'onore di essere suoi allievi, sin da piccoli, sono stati cresciuti a suon di vita e scherma. Ha seguito a lungo i suoi atleti anche come maestro della Nazionale di scherma, festeggiando titoli continentali, allori iridati e medaglie olimpiche".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.