Perugia, due rinforzi per Caserta: il centrocampista Sounas e il terzino Cancellotti

Doppio colpo di mercato: entrambi hanno firmato un biennale con il Grifo.

Nicola Uras 28 settembre 2020 a

Due rinforzi per il Perugia e Fabio Caserta. “AC Perugia Calcio comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Dimitrios Sounas dalla società Reggina 1914”. Questa la nota ufficiale dell’ingaggio dell’ex centrocampista dell’Under 21 greca che nelle ultime 4 stagioni ha messo insieme 107 presenze, 6 gol e 18 assist in Serie C. Sounas è sbarcato ieri a Pian di Massiano, accompagnato dall’agente Bruno Cirillo, si è legato al Grifo fino al giugno 2022. Contratto biennale anche per Tommaso Cancellotti (1992): l'eugubino, terzino destro dal Teramo, ha sistemato in serata tutti i dettagli.

