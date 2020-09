Superlega, PalaBarton aperto al pubblico per Sir Perugia-Vibo Valentia: capienza al 25%

28 settembre 2020 a

a

a

Arriva l'ordinanza della Regione Umbria: il PalaBarton apre le porte al 25% della capienza (circa un migliaio di spettatori) per il match di mercoledì 30 settembre tra Sir Safety Conad Perugia e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, valido per la prima giornata della Superlega Credem Banca 2020/2021. La società bianconera comunica che da domani martedì 29 settembre a partire dalle ore 12 sarà possibile acquistare il biglietto per gli abbonati della passata stagione che godranno del diritto di prelazione fino alle ore 12 di mercoledì 30 settembre quando, in caso di eventuali rimanenze, verrà aperta la vendita libera. L’acquisto è possibile solo online sul sito www.vivaticket.com e che potranno essere utilizzati i voucher richiesti per la stagione 2019-2020. Per acquistare il biglietto occorrerà il codice del singolo abbonamento alla voce: Cod. Accesso. La biglietteria al palazzetto rimarrà pertanto chiusa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.