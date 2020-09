Higuain, esordio da incubo con l'Inter Miami: sbaglia un rigore e scatena una rissa I VIDEO

28 settembre 2020 a

Esordio da incubo per Gonzalo Higuain con l'Inter Miami: l'ex attaccante di Napoli e Juventus ha tirato alle stelle un calcio di rigore e ha reagito scatenando una rissa.

David Beckham aveva puntato sull'argentino per risollevare la sua squadra ultima in classifica, invece l'attaccante ha iniziato nel peggiore dei modi. Non solo per il gol che non è arrivato ma soprattutto per la frustrazione con cui ha reagito all'errore dal dischetto, scatenando una mezza rissa in campo con gli avversari, rischiando l'espulsione. La partita si è conclusa 3-0 e la squadra di Higuain resta ultima.

