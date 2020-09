Ciclismo, Alaphilippe: chi è l'eroe della Francia che ha vinto il Mondiale

Nicola Uras 28 settembre 2020 a

L'impresa di Julian Alaphilippe ha mandato in estasi la Francia. Il campione transalpino, trionfatore al Mondiale disputato domenica a Imola, ha conquistato la copertina de L'Equipe e di tutti i quotidiani francesi: l'ultima volta che la Marsigliese aveva risuonato nella rassegna iridata risaliva al 1997 (Laurent Brochard a San Sebastian).

Alaphilippe vince il Mondiale di ciclismo a Imola. Sul podio Van Aert e Hirschi

Figlio di un direttore di orchestrine popolari nella natia Saint-Amand-Montrond, Julian pochi minuti dopo il successo ricorda il papà morto recentemente: "La sua scomparsa mi ha lasciato senza parole e senza fiato, questa vittoria è per lui". La mamma lo voleva garzone di bottega dal meccanico, a smontare bici e motorini, non corridore. Invece il cugino Frank lo ha allenato per farlo diventare fuoriclasse. E gli è riuscito bene considerato l'unico scatto - nel punto più ripido della salita più dura del circuito a una dozzina di chilometri dal traguardo - per prendersi la maglia iridata. Ha guadagnato in un amen una quindicina di secondi e li ha mantenuti sino all'autodromo di Imola nonostante la feroce (e zeppa di fuoriclasse) muta di cani all'inseguimento: i fenomeni Van Aert (secondo) e Hirschi (terzo), Kwiatkowski, Fuglsang e Roglic.

"Un sogno che si avvera. Ci sono sempre andato vicino, ma non sono mai salito sul podio. Questa maglia vale più di tutti gli altri miei successi" ha aggiunto il campione francese la cui bacheca ora inizia a "pesare". Il Mondiale 2020 va a fare compagnia a Milano-Sanremo (2019), Freccia-Vallone (2018 e 2019), Strade Bianche (2019), Clasica San Sebastian (2018) e poi cinque tappe al Tour (con la maglia gialla indossata per 14 giorni). Dopo Hinault e Fignon, la Francia ha trovato un nuovo campione.

