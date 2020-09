Volley A femminile, la Bartoccini lotta ma Scandicci vince

Miglioramenti evidenti in casa Perugia dopo l'esordio difficile con Chieri ma la Savino del Bene passa 3-1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 3-1 (17-25 25-20 25-22 25-22)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Popovic 8, Bosetti 4, Stysiak 23, Lubian 9, Camera, Courtney 21, Merlo (L), Drewniok 5, Malinov 1, Samadan 1, Carocci. Non entrate: Cecconello, Pietrini, Markovic.

All. Barbolini.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Angeloni 15, Koolhaas 10, Ortolani 19, Havelkova 10, Aelbrecht 11, Di Iulio 1, Cecchetto (L), Mlinar, Casillo. Non entrate: Scarabottini, Agrifoglio, Carcaces, Rumori.

All. Bovari.

ARBITRI: Simbari, Santoro.

NOTE - Durata set: 26', 28', 29', 27'; Tot: 110'.



Parte bene la Bartoccini Fortinfissi Perugia vincendo il primo set ma poi le individualità di Scandicci vengono fuori e la Savino conclude 3-1.

Il primo set parte combattuto fino al 7-7, poi Koolhaas ed Ortolani cominciano a trascinare le “Magliette Nere”, quando dopo uno scambio lungo Havelkova mette a terra la palla il tabellone indica il 9-14. La Savino del Bene reagisce ma il margine consente alle perugine di amministrare e la fast di Aelbrecht porta la Bartoccini Fortinfissi per prima nella zona calda (15-20). Il finale prosegue in scioltezza per le perugine il margine aumenta e l’errore al servizio di Popovic ferma il set sul 17-25. Anche l’avvio di secondo set sembra sorridere a Perugia, Havelkova, Angeloni ed Aelbrecht sono cariche e trascinano le compagne sul 3-7 che costringe Barbolini a chiamare time-out. Lubian e Stysiak guidano la rimonta delle padrone di casa fino ad arrivare sull’11-12, la Bartoccini Fortinfissi allunga ma Drewniok e Bosetti riportano ad una distanza Scandicci, sul 14-15 anche Bovari chiama time-out, la pausa serve a riorganizzare le idee ma l’appuntamento è solo rimandato perché sul 16-16 messo a terra da Lubian è tutto da ricominciare. Si prosegue punto a punto, poi Stysiak si carica e preme sull’acceleratore portando le toscane sul 22-20 e costringendo Bovari al secondo time-out. Lo show di Stysiak però è appena iniziato e con il suo turno di battuta si rende autrice di quattro punti su cinque di cui l’ace che conclude il set 25-20. Terzo set che parte punto a punto e si arriva fino al 7-7, Scandicci cresce a muro e guadagna un piccolo gap (9-7), la Bartoccini Fortinfissi reagisce e si porta sul -1 trascinata da capitan Angeloni (15-14). La Savino va in progressione con Lubian e Bosetti inducendo Bovari al Time-out sul 23-18, la pausa è provvidenziale e consente alle “Magliette Nere” di rifarsi sotto ma l’aggancio non riesce (23-22). Courtney sale in cattedra e con 2 diagonali manda al cambio campo sul 25-22. Parte bene il quarto set della Bartoccini Fortinfissi che si porta subito sull’1-4, il turno in battuta di Stysiak però riporta in equilibrio il set (4-4), comincia il punto a punto che arriva fino all’8-8, Scandicci va in avanti fino al 13-9 ma Perugia non molla e sull’out di Stysiak trova il pari 14. Si ritorna a lottare con break alternati, poi le padrone di casa mettono a segno due muri consecutivi ed allora Bovari chiama tempo (21-19), al rientro Koolhaas non vuole essere da meno e mette anche lei in cascina due block. La reazione delle ospiti non è sufficiente e l’errore al servizio di Casillo e l’out di Aelbrecht sul primo tempo fermano tutto sul 25-22 ed il conseguente 3-1 a Barbolini e le sue ragazze.

Nel dopo gara le impressioni a caldo di Giada Cecchetto che ritrova lo starting-six dopo una prima giornata saltata a causa di un lieve risentimento muscolare. "E’ stata una partita dura, abbiamo giocato bene ma non è bastato, loro hanno grandi individualità, una tra tutte Stysiak che al servizio ha saputo fare la differenza, è riuscita con i suoi servizi a coprire tutto il perimetro rendendo difficile per noi la ricezione, è un peccato perché potevamo avere l’occasione di cogliere qualche punto. Non siamo ancora al nostro massimo, stiamo ancora aspettando che arrivi in condizione anche un talento come Carcaces, che si è unita a noi più tardi ma sono sicura che quando arriverà in condizione contribuirà a fare la differenza".



