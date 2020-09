Perugia-Fano 2-2, gol e highlights della prima partita dei grifoni I VIDEO

28 settembre 2020 a

a

a

Non è partito nel migliore dei modi il campionato del riscatto del Perugia, in Serie C. Il 2-2 con il Fano ha messo in luce alcune criticità - condizione atletica da migliorare, mentalità da trovare - logiche all'inizio di un nuovo torneo e con un mercato ancora aperto.

Clicca qui per vedere gol e highlights di Perugia-Fano 2-2.

Il Fano ha colpito gli imbarazzi difensivi dei grifoni, ma nel secondo tempo il Grifo è rientrato in campo con un altro atteggiamento facendo valere la propria cifra tecnica e rimontando sino al pareggio grazie ai gol di Kouan e Melchiorri. Mercoledì di nuovo in campo: alle 17 sfida di Coppa Italia con l'Ascoli (in trasferta).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.