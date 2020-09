Roma-Juventus, il gol strepitoso di Cristiano Ronaldo per il 2-2 finale | Video

27 settembre 2020 a

Termina in parità sul punteggio di 2-2 il posticipo della seconda giornata di Serie A tra Roma e Juventus giocato davanti a un migliaio di spettatori allo stadio Olimpico.

Giallorossi due volte in vantaggio con Veretout a segno su rigore al 30’ e al 46’ del primo tempo, al quale risponde Ronaldo in gol al 43’ dal dischetto e al 69’. La Juventus ha giocato dal 17’ della ripresa in dieci uomini per l’espulsione di Rabiot per doppia ammonizione. In classifica i bianconeri salgono a quota 4, mentre i giallorossi, reduci dalla sconfitta a tavolino di Verona, conquistano il loro primo punto. Pregevole il secondo gol, realizzato di testa, di Cristiano Ronaldo.

