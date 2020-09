Perugia-Fano 2-2, falsa partenza del Grifo in Serie C. Kouan e Melchiorri evitano il disastro

Nicola Uras 27 settembre 2020 a

a

a

Il Perugia evita il naufragio: con il Fano finisce 2-2 e soprattutto prende lezione su cosa lo aspetta in questo campionato di Serie C. Gli avversari, atleticamente in condizioni migliori, vincono tutti i duelli nel primo tempo e vanno vicino al colpo grosso. Nella ripresa il Perugia reagisce con l’orgoglio, ma la strada da fare per essere la squadra capace di vincere il torneo e tornare subito in B sembra davvero lunga (e difficile). Il Grifo ha palesato una condizione fisica carente (era da mettere in conto), ma ha faticato anche dal punto di vista mentale. Soprattutto nei calciatori che si portano dietro il fardello della retrocessione: molti di loro sono stati i peggiori in campo del primo tempo, davvero orribile, del Perugia. Con Burrai, tra i più positivi, che prima dell’intervallo ha aperto le braccia, sconsolato. Nella ripresa il Grifo si è presentato in campo con i reparti più vicini, ha trovato subito il gol, si è acceso Melchiorri e l’ingresso di Rosi è stato importante. E’ arrivato un pareggio che vale, anche se l’avversario ha dimostrato alla lunga tutti i suoi limiti. Di sicuro il Perugia ha capito a cosa andrà in contro in questa stagione, urge dunque completare la squadra e tenere solo chi è ferocemente motivato al riscatto.

I gol. Al 14' sberla dalla distanza di Barbuti, Fulignati respinge centralmente e per Marino è un gioco da ragazzi buttare la palla in rete (0-1). Al 34' uscita sbagliata di Fulignati che respinge con i pugni, la palla è perfetta per il colpo di testa di Ferrara che sceglie una traiettoria a parabola, anche lenta, ma che il portiere biancorosso non riesce a leggere (34’, 0-2). Ripresa, dopo 2' il tiro da limite di Melchiorri si infrange sul palo ma Kouan è abile nel tap-in (1-2). Al 66' Melchiorri sfrutta un bell’assist di Rosi (2-2), poi il forcing finale non è concreto.

