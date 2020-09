Alaphilippe vince il Mondiale di ciclismo a Imola. Sul podio Van Aert e Hirschi

27 settembre 2020 a

Julien Alaphilippe ha conquistato il Mondiale di ciclismo disputato a Imola. L’atleta francese è scattato a dieci chilometri dall’arrivo reggendo al rientro dei cinque inseguitori van Aert, Kwiatkowski, Fuglsang, Hirschi e Roglic, incrementando il vantaggio dopo l’ultimo scollinamento. Allo sprint argento per il belga Van Aert, terzo lo svizzero Hirschl. Nibali è stato assorbito dal gruppo dopo uno scatto sulla penultima salita. Era dal 1997 con Laurent Brochard che la Francia non vinceva l’oro iridato nella prova in linea. Il transalpino ha attaccato sull’ultima salita di Gallisterna e ha fatto la differenza in solitaria con grande aurorità premiando anche il grande lavoro della sua squadra. Quarto il polacco Michal Kwiatkowski, quinto il danese Jakob Fuglsang, sesto lo sloveno Primoz Roglic. Migliore italiano Damiano Caruso che sui è piazzato al decimo posto.

