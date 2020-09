Valentino Rossi, il video della caduta nel Gp di Catalogna: era in corsa per il podio

27 settembre 2020 a

Una disdetta. Dopo Andrea Dovizioso nel primo giro, un altro ritiro eccellente nel Gran Premio di Catalogna: Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha è scivolato e finito a terra alla curva 2 a nove giri dalla conclusione, quando era in piena lotta per il podio. Nessuna conseguenza fisica per il 'Dottore'.

Fabio Quartararo ha poi vinto il Gp di Catalogna nella classe MotoGp. Il centauro della Yamaha Petronas si è imposto in solitaria e torna così al comando della classifica del mondiale. Ad agevolare il successo del francese questa caduta di Valentino

Rossi a nove giri dal termine quando si trovava proprio alle spalle del vincitore. Ad accompagnare Quartararo sul podio i due spagnoli delle Suzuki Joan Mir e Alex Rins. Quarto posto per Franco Morbidelli con l’altra Yamaha Petronas che si lascia alle spalle le Ducati dell’australiano Jack Miller e di Francesco Bagnaia.

