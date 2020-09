F1, Bottas vince a Sochi. Hamilton terzo, Ferrari ancora male I VIDEO

Leclerc al sesto posto, Vetter addirittura tredicesimo

Valtteri Bottas su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Russia di F1, sul circuito di Sochi. Secondo l’olandese Max Verstappen su Red Bull, terzo l’inglese Lewis Hamilton sull’altra Mercedes penalizzato di 10" per due irregolarità nelle prove prima della partenza.

Altra giornata amara per la Ferrari, che ha piazzato Charles Leclerc al sesto posto ma lontanissimo dalle Mercedes. Sebastian Vettel chiude invece in 13esima posizione, dopo l’ennesima gara anonima della sua stagione. Nella classifica del Mondiale resta saldamente al comando Hamilton con 205 punti, segue Bottas con 161. Prossimo appuntamento con il Mondiale di F1 l’11 ottobre al Nürburgring per il Gp dell’Eifel, in cui Hamilton proverà di nuovo ad agganciare il record di 91 vittorie di Michael Schumacher.

