Master Umbria Tennis: Frinzi, Casucci e Rossi in finale il 3 ottobre

Sui campi del Tennis Club Perugia, sabato 26 settembre, gli organizzatori del Master dell’Umbria Tennis, sono riusciti a mettere in campo le semifinali dei tabelloni di Seconda categoria, Terza maschile e femminile, del doppio e anche i quarti di finale di Quarta categoria maschile, anche se in serata è di nuovo tornata un po' di pioggia. Le finali, previste per il 26 settembre, sono state posticipate al 3 ottobre. Ad aprire la giornata di sabato 26 settembre sono state le ragazze che hanno conquistato le semifinali del tabellone di Terza categoria. A centrare la finale sono state la padrona di casa Caterina Rossi e Nicoletta Neri del Clt Terni. Rossi, la portacolori del Tennis Club Perugia (3.3 e testa di serie numero 1), si è imposta per 7-5, 6-1 su Angela Antognoni, 3.4 del Circolo Tennis Umbertide. Nella parte bassa del tabellone, Nicoletta Neri ha battuto in tre set (6-1, 4-6, 6-1) Marta Epifani, 3.4 della Tennis Training Schoola. Nella parte bassa del tabellone di Seconda categoria, ha conquistato la finale Gilberto Casucci (2.4 dello Junior Perugia), ha battuto Daniele Chiurulli (2.4 2.4 del Tc Perugia): 3-6, 6-0, 6-4. Nell'ultimo atto affronterà la testa di serie numero 1 Mattia Frinzi (2.3 del Tc Piazzano Novara che si allena al Tennis Training Foligno, che ha superato Emanuel Fiorentini (2.4 dello Junior Perugia) per 7-5, 6-0. Finale anche per la coppia Filippo Cambiotti-Guido Gubbiotti che si è imposta sulla coppia formata da Luca Bussotti-Paolo Scatoloni per 6-3, 6-2. In Quarta categoria, va in semifinale Oscar Uccelli, 4.1 del Tc Perugia, bravo a superare in rimonta (4-6, 6-3, 10-8), Filippo Proietti, 4.1 del Ct Foligno. Uccelli affronterà Maicol Zappacenere, 4.1 del Tc Colombella, che ha battuto Roberto Bacchi, 4.1 del 3T Tennis Academy per 6-4, 6-1. Nella parte alta del tabellone, Gianluca Cici, 4.1 del 3T Tennis Academi e testa di serie numero 1, è approdato in semifinale dopo aver battuto per 6-1, 7-6 (4), Roberto Penchini, 4.1 dell'Anspi G.Lupattelli.

