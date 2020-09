Perugia, esordio al Curi con il Fano. Caserta: "Conta la vittoria" I VIDEO

Foto: facebook Lega Pro

La probabile formazione: Elia in panchina, Rosi e Angella titolari. Davanti Murano con Melchiorri

Dopo il terremoto sportivo della retrocessione il Perugia torna in campo. Oggi alle 17,30, contro il Fano, giocherà la sua prima partita del campionato di calcio di Serie C. Con l'obiettivo di tornare subito in B. Nel match contro il Fano, con mille incognite legate a ciò che è successo nelle ultime settimane, “conta la vittoria. Spero anche in una grande prestazione ma ora viene prima il risultato” ha spiegato in conferenza l'allenatore Fabio Caserta. La squadra è in fase di costruzione ma "le scelte non saranno condizionate" ha aggiunto il tecnico.

Il neo arrivato Elia partirà dalla panchina, non convocato Monaco. Nella probabile formazione del 4-3-3 dell’esordio - davanti a Fulignati - spazio a Rosi (confermato capitano) e Crialese sulle corsie con Angella e Sgarbi al centro. In mediana Kouan, Burrai e Dragomir, in avanti Falzerano, Murano e Melchiorri.

