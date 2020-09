Mondiale di ciclismo a Imola: altimetria, tv, orari e favoriti. L'Italia sogna il bis dopo Ganna

Nicola Uras 26 settembre 2020 a

a

a

Quasi cinquemila metri di dislivello, 258 chilometri in un circuito a Imola con arrivo all'autodromo. Due i punti chiave le salite di Mazzolano (2.7 chilometri, pendenza media del 6.1%, ma massime del 13%) e Gallisterna (2.7 chilometri al 6.4% e massime del 14%). Senza dimenticare la discesa. Il Mondiale di ciclismo su strada salvato dall'Italia - subentrata un mese fa all'organizzazione della Svizzera dopo il forfait - ha tutto per essere altamente spettacolare. E dopo il trionfo nella prova a cronometro di Filippo Ganna, gli azzurri sognano anche per la prova in linea.

Fred Morini in Nazionale: si prende cura dei muscoli di Nibali a caccia del Mondiale

Sarà una gara apertissima, possono vincere scalatori, corridori da classiche, corridori da brevi corse a tappe: il lotto dei favoriti è molto ampio. In casa Italia le maggiori carte sono affidate a Vincenzo Nibali, il capitano deve però sembra non al 100%, ma attenzione a Diego Ulissi, uscito in forma dal Giro del Lussemburgo. Per la Danimarca c’è Jakob Fuglsang, per la Slovenia Tadej Pocagar e Primoz Roglic, per la Francia Julian Alaphilippe, per il Belgio Wout van Aert e Greg Van Avermaet, per l’Olanda Tom Dumoulin, per la Colombia Miguel Angel Lopez e Daniel Martinez, per la Germania Maximilian Schachmann, per la Spagna Alejandro Valverde, Enric Mas e Mikel Landa, per l’Australia Richie Porte e Simon Clarke, per la Polonia Michal Kwiatkowski, per la Svizzera Marc Hirschi. Si parte alle 10, arrivo previsto tra le 16,30 e le 17. In televisione diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky e in streaming su Eurosport Player) e su Raisport Hd (con passaggio su Rai Due dalle 14, in streaming su Raiplay).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.