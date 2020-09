Valentino Rossi con la Petronas Yamaha nel 2021. Adesso c'è anche l'ufficialità: la firma I VIDEO

26 settembre 2020 a

Mancava l’ufficialità ed ora è arrivata. Valentino Rossi proseguirà la sua incredibile carriera nella MotoGp con la Petronas Yamaha, facendo coppia nella scuderia malese, per la stagione 2021 del motomondiale, con l’altro italiano Franco Morbidelli. Classe 1979, il Dottore gareggia nella classe regina dal 2000 ed è l’unico pilota nella storia ad aver vinto i Mondiali nella 125, 250, 500 e MotoGP. Nella sola classe regina, Rossi vanta sette titoli iridati, 89 vittorie, 199 podi, 55 pole position e 76 giri più veloci. Con la Petronas Yamaha SRT, il fuoriclasse marchigiano gareggerà nel 2021 in sella alla Yamaha YZR-M1 per la nona stagione consecutiva.

Rossi, che domani nel Gp di Catalogna partirà in prima fila con il terzo tempo, ha raccontato sulla firma: "Oggi è una giornata speciale. Volevamo essere pronti giovedì, ma alla fine abbiamo rimandato. Abbiamo deciso per oggi, avevamo già parlato a Misano ed era tutto a posto".

