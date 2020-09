Stasera in tv, 26 settembre, su Rete4 il film "Programmato per uccidere"

26 settembre 2020 a

Stasera in tv, 26 settembre, su Rete4 va in onda il film "Programmato per uccidere" (ore 21,30). Poliziesco americano del 1990, regia di Dwight Little, nel cast ci sono Steven Seagal, Joanna Pacula, Keith David, Basil Wallace.

La trama: John Hatcher (Steven Seagal) della squadra narcotici si ritira a vita privata. Quando apprende allarmanti notizie sulla diffusione in citta' di una nuova droga (il crack) a opera del trafficante giamaicano Screwface, e quando una sua nipotina viene ferita in un attentato compiuto contro casa sua, Hatcher si rituffa nell'azione. Sgominera' i malvagi, dopo aver avuto sconcertanti sorprese.

