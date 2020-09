MotoGp, pole di Morbidelli nel Gp di Catalogna. Rossi terzo, Dovizioso diciassettesimo I VIDEO

26 settembre 2020 a

Franco Morbidelli, in sella alla Yamaha Petronas, ha conquistato la pole nel Gran Premio di Catalogna in Spagna. Sul circuito di Montmelò ha preceduto Fabio Quartararo e Valentino Rossi. Continuano a faticare le Ducati con Andrea Dovizioso eliminato in Q1: partirà diciassettesimo. Nono il ternano Danilo Petrucci.

"È una bellissima sensazione, avevo particolarmente voglia di andare forte oggi. Già dall’inizio ho capito che si poteva fare bene. Sono molto contento di come sia andata la giornata odierna" ha detto Franco Morbidelli. "Essere in prima fila è sempre bello, è molto importante per la gara. Abbiamo lavorato bene sin da ieri, sapevo di poter essere competitivo. Sono riuscito a guidare al limite senza fare errori" ha raccontato invece Valentino Rossi.

