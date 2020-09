F1, pole di Hamilton a Sochi. Male le Ferrari eliminate in Q2. Incidente di Vettel I VIDEO

Leclerc partirà undicesimo mentre Vettel, autore di un testacoda, quindicesimo

26 settembre 2020 a

a

a

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gp di Russia. Sul circuito di Sochi il pilota della Mercedes ha preceduto con il tempo di di 1’31"304 la Red Bull di Max Verstappen. Terzo l’altra Mercedes di Valterri Bottas che ha preceduto al Racing Point di Sergio Perez. Quinto Daniel Ricciardo (Renault), sesto Carlos Sainz (McLaren). Male le due Ferrari eliminate in Q2. Charles Leclerc ha ottenuto l’undicesimo tempo mentre Sebastian Vettel il quindicesimo dopo il testacoda nei minuti finali del Q2.

"Ora sono arrabbiato devo calmarmi. Domani è la gara dove si devono mettere punti. In radio mi hanno comunicato di avere un solo secondo di margine, poi mi sono accorto di averne di più. Mi dispiace, è stato un week-end difficile da parte mia, stavo cercando di prendere il ritmo. Avrei preferito partire ottavo piuttosto che scegliere la gomma" ha raccontato Leclerc. Dopo la qualifica ha avuto un gesto di stizza. Stando al pilota monegasco c’era margine per entrare in pista dopo la bandiera rossa e fare un giro che gli avrebbe permesso di migliorare il suo crono.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.