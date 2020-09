Serie A: partite, orari e dove vedere le partite della seconda giornata. C'è Roma-Juve

26 settembre 2020 a

Torna in campo la Serie A con la seconda giornata del campionato di calcio italiano. Sarà Marco Di Bello a dirigere Roma-Juventus, big match in programma domenica 27 settembre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico (diretta tv su Sky Sport). Questi gli arbitri designati per le gare in programma domenica 27 settembre: Bologna-Parma (lunedì 28, ore 20.45) Valeri; Cagliari-Lazio (sabato 26, ore 18) Massa; Crotone-Milan (ore 18) Pairetto; Inter-Fiorentina (sabato 26, ore 20.45 su Dazn) Calvarese; Napoli-Genoa (ore 15) Sacchi; Roma-Juventus (ore 20.45) Di Bello; Sampdoria-Benevento (sabato 26, ore 18) Dionisi; Spezia-Sassuolo (ore 12.30) Ghersini; Torino-Atalanta (sabato 26, ore 15) Irrati; Verona-Udinese (ore 15) Volpi. amr 241252 Set 2020

